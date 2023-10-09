В Самаре продают санаторий «Космос» за 214 млн рублей

В Самаре выставили на продажу имущественный комплекс санатория-профилактория «Космос». Он представляет собой часть лечебно-оздоровительного центра «Космос», который находится в собственности РКЦ «Прогресс».
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