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Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире

Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире

11 лет подвигу 300 запорожцев Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире! Митинг «Антимайдана» начался утром, 13 апреля 2014 года, у памятника Ленину.

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Комментарии
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Александр Дубков
позор гавну бандеровскому,позор наркоши
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5 час.
Русская Северяночка
Помним! Гордимся! 🇷🇺
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3 час.
Геннадий Хрипунов
Я надеюсь и уврен, что большинство этих выродков нацистов, Донбасские войны, Луганские войны и наши войны уже уничтожили, а кого ещё нет, то время за ими придёт, им не жить на этом свете .
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1 час.
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