Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей. В трехэтажном комплексе оборудуют места и для маломобильных зрителей, а прилегающую территорию благоустроят.
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