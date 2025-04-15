www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency Глава евродипломатии Кая Каллас после провала своей авантюры по Украине занять более прагматичную позицию в отношении финансирования киевского режима.
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