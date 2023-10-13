Три эпохи Немецкой слободы

Маршрут экскурсии: м."Бауманская" - Бауманская улица - Денисовский переулок - Большой Демидовский - Доброслободская улица - Денисовский переулок - с экскурсоводом компании "По улицам и переулкам" Михаилом Громовым - https://poulitcam.
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