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Школьные выпускные в этом году обошлись родителям в 37 тысяч рублей

Школьные выпускные в этом году обошлись родителям в 37 тысяч рублей

Большинство родителей выпускников российских школ потратили в этом году на торжества и наряды для них порядка 37 тысяч рублей: до 17 тысяч рублей на проведение выпускного и до 20 тысяч рублей на костюм или платье.

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