Школьные выпускные в этом году обошлись родителям в 37 тысяч рублей

Большинство родителей выпускников российских школ потратили в этом году на торжества и наряды для них порядка 37 тысяч рублей: до 17 тысяч рублей на проведение выпускного и до 20 тысяч рублей на костюм или платье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии