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Шольц формально победил в дебатах в Германии, подтвердив запрет на глубокие удары по РФ

Шольц формально победил в дебатах в Германии, подтвердив запрет на глубокие удары по РФ

Пока еще действующий канцлер Германии и бывший глава распавшейся коалиции Олаф Шольц, формально выиграл состоявшиеся предвыборные дебаты одним лишь сохранением своей прежней позиции по глубоким ударам вглубь России.

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