Захарова: Россия осуждает беспрецедентную атаку на Ливан и его граждан

Россия решительно осуждает беспрецедентную атаку, которой подвергся Ливан и его граждане. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с массированной кибератакой в Ливане, где в результате детонации пейджеров пострадали сотни людей.
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