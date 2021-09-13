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Хакеры наращивают интенсивность атак

13 сентября. FINMARKET.RU - За последний месяц (с 9 августа по 9 сентября) выявлено более 150 атак на российские финансовые организации, свидетельствуют данные Orange Business Services, поставляющей цифровые сервисы для многих фиорганизаций.

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