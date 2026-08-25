«Линия фронта уже дошла до Киева!» – Дацюк получил психические ранения

Проводимые Россией систематические обстрелы Украины фактически превратили Киев в прифронтовой город. Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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