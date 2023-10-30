У метро «Водный стадион» изменили маршруты автобусов

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, автобус №565 — кольцевой маршрут — теперь возит пассажиров от метро «Водный стадион» по Головинскому шоссе, не заходя на Нарвскую улицу, а маршрут №570 продлевается до метро «Войковская».