У метро «Водный стадион» изменили маршруты автобусов

Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта, автобус №565 — кольцевой маршрут — теперь возит пассажиров от метро «Водный стадион» по Головинскому шоссе, не заходя на Нарвскую улицу, а маршрут №570 продлевается до метро «Войковская».
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