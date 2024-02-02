Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца

Дело возбудили по факту покушения на убийство малолетнего ребенка В Курской области после нападения мужчины на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональный СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии