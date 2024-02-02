Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Фролова
    так не надо было отходить... от Херсона и от Харькова.. зачем зашли, если не можете...думали ,что наглые и упрямые,ту...Путин заявил, что...
  • Геннадий Бережнов
    Больно говорить о событиях под Харьковом после отхода ВС РФ и это так! Гибли парни наши за что, что бы взять и остави...Путин заявил, что...
  • Владимир Балаев
    Он уже несколько раз говорил ЧТО ОБМАНУЛИ, именно после того как это озвучила госпожа Меркель. А сейчас, когда по пол...Путин заявил, что...

Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца

Пьяный мужчина сильно ударил мальчика по голове и получил серьезный отпор от его отца

Дело возбудили по факту покушения на убийство малолетнего ребенка В Курской области после нападения мужчины на четырехлетнего ребенка возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональный СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх