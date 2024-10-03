По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека

За первое полугодие текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра бюро Интерпола МВД России Валерия Калачева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии