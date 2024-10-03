Политика как он...
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Политика как она есть

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По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека

По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека

За первое полугодие текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра бюро Интерпола МВД России Валерия Калачева.

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