Провокационный вброс о ВИЧ в соцсетях повлек за собой беспорядки в Кызыле

Власти Тувы: ложная информация в соцсетях привела к беспорядкам в Кызыле Серия нападений на иностранцев произошла в Туве после сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ из-за нападения мигранта, сообщает пресс-служба правительства республики.