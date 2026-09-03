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Новости Липецка

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В Липецкой области 43-летний мужчина до смерти избил знакомую

В Липецкой области 43-летний мужчина до смерти избил знакомую

Трагедия произошла в начале лета. Мужчина находился вместе со знакомой и распивал спиртное. Между ними произошел конфликт, после которого обвиняемый несколько раз ударил женщинуВ Добровском округе 43-летний мужчина обвиняется в избиении 39-летней знакомой, которая после полученных травм скончалась.

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