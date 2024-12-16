Чемпионские разборки: Ибрагимов «задушил» Одилова, а Абдулвахабов победил Абдулхаликова на ACA 182

Адлан Ибрагимов выиграл Гран-при ACA и завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе. В финале россиянин долгое время уступал Фаридуну Одилову, но в третьем раунде перехватил инициативу, а в четвёртом поймал соперника на удушающий сзади.