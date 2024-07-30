На трассе в Ленобласти на капремонт закрываются сразу два моста

Через Янегу и Шакшозерку С 1 августа на капитальный ремонт закроюются два моста на трассе А-215 в Ленинградской области (Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок), сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».