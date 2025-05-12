EASO: оземпик и его аналоги снижают тревожность и симптомы депресии

Швейцарские ученые из Бернского университета выявило неожиданный положительный эффект популярных препаратов для снижения веса — они не только помогают контролировать аппетит, но и улучшают психическое состояние пациентов.
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