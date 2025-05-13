Фронт! Один из самых успешных дней ВС РФ: такого прироста еще не было за сутки

По различным оценкам, за сутки удалось занять от 60 до 100 квадратных километров. В частности, участок фронта к югу от Старой Николаевки был окончательно отрезан для ВСУ, а значительная укреплённая линия перешла под контроль российских подразделений.
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