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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек России U21 Кучугура о 3:1 с Беларусью: «Доволен игрой команды. Моментов было намного больше трех»

Хавбек России U21 Кучугура о 3:1 с Беларусью: «Доволен игрой команды. Моментов было намного больше трех»

«Я очень доволен игрой нашей команды. Все, что говорили нам на установке в раздевалке перед игрой, нам удалось выполнить.

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