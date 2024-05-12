«Пил из разбитого стакана». Стало известно, как Ландо Норрис порезал нос

«Пил из разбитого стакана». Стало известно, как Ландо Норрис порезал носMcLarenПилот McLaren Ландо Норрис получил травму носа в День Короля, когда он веселился на лодке в Амстердаме вместе со своими другом, диджеем Мартином Гарриксом.
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