«Пил из разбитого стакана». Стало известно, как Ландо Норрис порезал нос

«Пил из разбитого стакана». Стало известно, как Ландо Норрис порезал носMcLarenПилот McLaren Ландо Норрис получил травму носа в День Короля, когда он веселился на лодке в Амстердаме вместе со своими другом, диджеем Мартином Гарриксом.