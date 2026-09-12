📹❗️Заявление Героя России, шеф-пилота ОКБ Сухого Сергея Богдана о маневренности экспортной модификации Су-57Э в полной мере укладывается в объективные аэродинамические и тяговооруженные параметры данной машины.
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