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Путин дал интервью китайскому "Синьхуа": о чем рассказал президент РФ

Путин дал интервью китайскому "Синьхуа": о чем рассказал президент РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков О стратегическом партнерстве России и КНР, которое станет основой нового миропорядка, рассказал китайским журналистам Владимир Путин в преддверии государственного визита в эту страну.

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