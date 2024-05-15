Путин дал интервью китайскому "Синьхуа": о чем рассказал президент РФ

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков О стратегическом партнерстве России и КНР, которое станет основой нового миропорядка, рассказал китайским журналистам Владимир Путин в преддверии государственного визита в эту страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии