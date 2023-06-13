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Посол в США Антонов: противники России хотят нанести ей «стратегическое поражение» на поле боя и превратить в международного изгоя

Посол в США Антонов: противники России хотят нанести ей «стратегическое поражение» на поле боя и превратить в международного изгоя

Противники Российской Федерации хотят нанести стране «стратегическое поражение» на поле боя и превратить ее в международного изгоя.

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