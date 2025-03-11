В правительстве Приморья произошло важное назначение

В правительстве Приморсокго края в должность заместителя министра здравоохранения вступил курсант третьего потока программы подготовки кадров для государственной службы на Дальнем Востоке «Муравьев-Амурский 2030» Андрей Крукович, сообщает PRIMPRESS.
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