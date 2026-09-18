Germany should resume the operation of "Nord Streams" and abandon LNG terminals. This was stated at an election event in Neubrandenburg, Mecklenburg—Vorpommern, co-chairman of the "Alternative for Germany" party (AfD) Tino Krupalla.
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