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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тактаров не видит фаворита в поединке Махачев – Царукян: «Очень равный бой. Не могу никому отдать даже 60%. Буду болеть за Россию!»

«UFC обещали дать мне с сыном передние места на этот поединок. Уверен, это будет интересный бой. Очень равный, не могу ни одному из них отдать даже 60% на победу.

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