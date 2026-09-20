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У Рюдигера произошла стычка с Юлмандом у входа в тоннель после 1-го тайма дерби с «Атлетико». Моуринью помог разнять игроков

Между защитником «Реала» Антонио Рюдигером и полузащитником «Атлетико» Мортеном Юлмандом возникла стычка в перерыве матча Ла Лиги.

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