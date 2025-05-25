Дуров обвинил власти Франции в подлости: ответ Макрона на критику Telegram Ирэн ОрлонскаяПавел Дуров, основатель мессенджера Telegram, недавно сообщил о требованиях французской разведки, которая просила его заблокировать в приложении сторонников кандидата в президенты Румынии Симиона.
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