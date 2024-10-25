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В наличном обороте в российских регионах появились пятитысячные купюры нового образца

В наличном обороте в российских регионах появились пятитысячные купюры нового образца

Банкноты нового образца номиналом в пять тысяч рублей поступили в обращение в регионах России. Как сообщают местные отделения Банка России, купюры обновленного дизайна уже вышли в наличный оборот в Алтайском и Пермском краях.

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