В Архангельской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в оправдании терроризма

Сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 39-летний житель города Северодвинска, который в одной из популярных социальных сетей под вымышленным именем высказал мнение о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.