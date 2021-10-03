Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Знакомая бабуля хочет подарить квартиру, но мама против: «Родственники затаскают тебя по судам!»— Малознакомые люди считают, что Вера Анатольевна – моя бабушка! – рассказывает тридцатилетняя Надежда.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВалентинаКвартира в дар - это прекрасно, но налог за эту квартиру будет не маленький. Если ничего не изменилось, то 25%. Лучше оформить договор купли-продажи.Евгений МоцарьКуплю продажу оспорить легче!Дарственную гораздо сложнее!Не будет никаких 25 % Оформляли 12 лет назад дарственную на квартиру в Крыму.Правда он тогда был украинским Заплатили сущие копейки За недвижимость рыночной стоимостью тысяч в 55-60 долоаров!Виктор Белогорцевзакон освобождает от уплаты НДФЛ тех, кто приходится дарителю членом семьи или близким родственником (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Таковыми признаются: дети и родители; официальные супруги; внуки и дедушки (или бабушки); братья и сестры (полностью родные или имеющие одного общего родителя). Если даритель и одаряемый не относятся ни к одной из перечисленных категорий (например, тетя и племянник, зять и теща и т.д.), одаряемому придется уплатить НДФЛ. Сумма налога определяется сейчас как 13%Людмила людмилаПрямых наследников нет?Значит,нечего переживать!Даже,если по завещанию,то никто оспорить не сможет.Правильно,бабушка решила.А то отойдет вообще неизвестно кому.grunbik06mailruУ меня соседка бабушка, будет в ноябре 96 лет. Внучка живёт в одном городе, но лучше таких родственников не было бы В 2011 году умер муж у бабушки Кати, перед смертью вызвали нотариуса, мой муж был свидетелем, оформили завещание дачи на внучку, а квартиру полностью на бабушку. Летом бабушка поехала на дачу, а там внучка обосновалась, ушла от мужа, оставив ему двоих детей. Отобрала от бабушки всю мебель на даче, не оставив даже табурета, кастрюли и чайника. Закрывала на ключ и уходила на сутки, соседи на даче приносили поесть и попить бабушке. А в городе похозяйничала в квартире стащив более менее ценное, даже из холодильника. Своему отцу, сыну бабушки наврала исказив правду, он "забыл" о маме. Вот тёте Кате помогают совершенно посторонние люди, соседи ,бывшие коллеги и их родственники. А человек добрейшей души. Печально.МТМарина ТомашевскаяБабушка самая трезвомыслящая, оформлять надо или куплю-продажу, или договор ренты.Tania ЕременкоЕсть русская поговорка - "Дают - бери, дерут - беги" . И не сомневаться. Рента или купля-продажа.LSLiudmila SolodkoНа западе при любой сделке при возрасте старше 75 лет требуется справка от психиатра и при ее наличии можно спокойно судиться, если конечно человек не состоял на учете у психиатра и не принимал лекарства от таких болезней до заключения договораМТМарина ТомашевскаяНе только на Западе, но и у нас в таком возрасте без справки от психиатра никакие договора не оформляются.Комментировать
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