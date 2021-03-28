Новости, события, факты

146 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Зачем США  каке-то мирные договора с Россией по Украине? Оно им надо? Воюет Россия с Украиной, и замечательно! Война ...Янки спешно готов...
  • Галина глушкова
    Для особо тупых очень сложно осмыслить длинные цитаты. Сочувствую...Сбежавшие от прав...
  • Natalija Osminina
    "Однако, думается, что Москва не подпишет сделку с Киевом только на условиях территориальной победы." -  если и будет...Янки спешно готов...

Картина дня

наверх