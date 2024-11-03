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Выяснилось, сколько шагов нужно проходить в день для долголетия

Выяснилось, сколько шагов нужно проходить в день для долголетия

В эфире программы «Жить здорово!» была названа четкая цифра. Россиянам с экранов телевизоров рассказали о ежедневном количестве шагов, необходимом для снижения риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и для продления жизни.

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