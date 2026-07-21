Франция: по меньшей мере два пожарных погибли при тушении лесного пожара возле улицы Архимед в Мериньяке, в районе парковок аэропорта Бордо-Мериньяк (BOD/LFBD) в департаменте Жиронда, регион Новая Аквитания, по состоянию на вечернее время по местному времени.