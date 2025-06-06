Русское Поречное - село в Суджанском районе Курской области, известное из письменных источников с 1688 года.
В Русском Поречном при украинской оккупации не выжил никто
Комментарии
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Валерий Светлый
И после этого мы говорим о гуманизме к пленным бандеровцам??? Да будьте вы прокляты все, кто принимает решение оставить им жизнь!!!
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11 час.
ВН
Владимир Никитин
Ну так сколько же визга о том, что мы НЕ ТАКИЕ...! Мы же не можем расстреливать за зверства нацистов, мы же готовы этих зверей содержать всю жизнь, охранять, кормить... А те, кто принимает решения о сохранении им жизни, своих детей, мужей, братьев на СВО отправили!? И надо думать сами в СВО принимали участие!? Это прежде всего касается депутатов, правозащитников и прочих трепачей!После всего этого эти с-суки считают себя русскими!?
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10 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Всю политическую чиновничью братию - на фронт!
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8 час.
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