Союз писателей Белоруссии отмечает 90-летие

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании отметил значимость творческого наследия белорусских литераторов и выразил признательность за их вклад в развитие культуры и литературы страны, сообщает «Российская газета».
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