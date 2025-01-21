Эксперты: Белый дом со своей энергетической доктриной «добурится» только до краха нефтяного рынка

Воодушевленный победой и поддержкой группы «большой нефти», президент США бездумно собирается разрушить глобальный нефтяной рынок своей распиаренной инициативой по росту производства сырья вопреки здравому смыслу.
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