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Несекретные материалы

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Эксперты: Белый дом со своей энергетической доктриной «добурится» только до краха нефтяного рынка

Эксперты: Белый дом со своей энергетической доктриной «добурится» только до краха нефтяного рынка

Воодушевленный победой и поддержкой группы «большой нефти», президент США бездумно собирается разрушить глобальный нефтяной рынок своей распиаренной инициативой по росту производства сырья вопреки здравому смыслу.

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