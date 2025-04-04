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Царьград

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Русский язык встал на пути Украины в Евросоюз

Русский язык встал на пути Украины в Евросоюз

Запрет русского языка в украинских школах усложнит вступление в ЕС. Об этом сообщил глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак в интервью местному СМИ.

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