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Ну и катись, жмот, - крикнула ему в спину блондинка модельной внешности в коротеньком атласном халатике.

Ну и катись, жмот, - крикнула ему в спину блондинка модельной внешности в коротеньком атласном халатике.

- Ну и катись, жмот, - крикнула ему в спину блондинка модельной внешности в коротеньком атласном халатике.

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Tania Еременко
Очень понравился рассказ, похоже на сказку... Спасибо!
Альбина Колесникова
Хороший рассказ молодец парень побольше бы таких.
bianka Белая
Не так: хорошо бы, если бы в реальной жизни такие встречались

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