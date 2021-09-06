ЮлияНу и катись, жмот, - крикнула ему в спину блондинка модельной внешности в коротеньком атласном халатике. - Ну и катись, жмот, - крикнула ему в спину блондинка модельной внешности в коротеньком атласном халатике.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоОчень понравился рассказ, похоже на сказку... Спасибо!Альбина КолесниковаХороший рассказ молодец парень побольше бы таких.bianka БелаяНе так: хорошо бы, если бы в реальной жизни такие встречалисьКомментировать
Свежие комментарии