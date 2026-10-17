Средняя страховая пенсия в Новосибирской области к концу 2027 года может вырасти примерно на 2,6 тысячи рублей и достичь 29,9 тысячи рублей за счёт индексаций, предварительно запланированных на 1 февраля и 1 апреля.
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