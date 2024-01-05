Садовник Эпштейна рассказал о "недельных" визитах принца Эндрю к финансисту

Global Look Press/Keystone Press Agency Садовник финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, Хуан Алесси на допросе рассказал, что британский принц Эндрю на целые недели оставался в гостях у Эпштейна в его доме во Флориде.