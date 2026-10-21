Когда я только начинала заниматься заготовками, квашеная капуста казалась мне чем-то вроде лотереи. Вроде бы всё делаешь по рецепту — шинкуешь, солишь, мнёшь, ждёшь, — а на выходе получаешь то мягкую массу без намёка на хруст, то склизкую субстанцию с подозрительным запахом, то продукт настолько кислый, что есть его невозможно.