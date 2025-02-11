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AP: Келлог после встречи с Зеленским представит Трампу варианты по Украине

AP: Келлог после встречи с Зеленским представит Трампу варианты по Украине

Президенту США Дональду Трампу представят варианты по мирному урегулированию конфликта на Украине после встречи высших должностных лиц Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

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