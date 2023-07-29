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Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова? Россия - добрая душа, потому кукарекать в её адрес можно долго.

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Комментарии
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Ксения Фотина
О ком речь выше, типичные мастера  кукарекать, когда забрел не на свою борозду, которую пришлось-таки покинуть. Но остается верное добиваться звание полит. гонимого, ни за что попавшго под срок на нарах. А там, глядишь, и возможность &quot;дернуть&quot; на Запад сформируется. Только невдомёк им, что Запад медленно, но верно загибается со своей толерантностью и деРмократией. Но там по прежнему долго не получиться петушиться и кукарекать. Если не покалечат от рук нанятого киллера или за буйство на всяких, превсяких демонстрациях за горлохватство, то &quot;светлое&quot; будущее клошаров, ночующих под мостами или в картонных коробках, обеспечено точно.
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1 д.
Stilianos Kanakidis
В старину говаривали: &quot;Выше Х.. не подпрыгивай, а то выткнут глаза.&quot; Истину молвили.
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Да и за хвалебные гимны в адрес &quot;великих из великих&quot; тоже следует наказывать, даже строже, чем за критику: &quot;великий&quot; вообразит, что он на самом деле великий и наломает дров; подумает. что всем хорошо от его рукамиводства и заведёт страну в тупик. Подумайте об этом, противники критики.
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1 д.

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