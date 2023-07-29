Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова? Россия - добрая душа, потому кукарекать в её адрес можно долго.
Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?
Комментарии
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Ксения Фотина
О ком речь выше, типичные мастера кукарекать, когда забрел не на свою борозду, которую пришлось-таки покинуть. Но остается верное добиваться звание полит. гонимого, ни за что попавшго под срок на нарах. А там, глядишь, и возможность "дернуть" на Запад сформируется. Только невдомёк им, что Запад медленно, но верно загибается со своей толерантностью и деРмократией. Но там по прежнему долго не получиться петушиться и кукарекать. Если не покалечат от рук нанятого киллера или за буйство на всяких, превсяких демонстрациях за горлохватство, то "светлое" будущее клошаров, ночующих под мостами или в картонных коробках, обеспечено точно.
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1 д.
Stilianos Kanakidis
В старину говаривали: "Выше Х.. не подпрыгивай, а то выткнут глаза." Истину молвили.
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Да и за хвалебные гимны в адрес "великих из великих" тоже следует наказывать, даже строже, чем за критику: "великий" вообразит, что он на самом деле великий и наломает дров; подумает. что всем хорошо от его рукамиводства и заведёт страну в тупик. Подумайте об этом, противники критики.
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1 д.
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