Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

Ксения Фотина

О ком речь выше, типичные мастера кукарекать, когда забрел не на свою борозду, которую пришлось-таки покинуть. Но остается верное добиваться звание полит. гонимого, ни за что попавшго под срок на нарах. А там, глядишь, и возможность "дернуть" на Запад сформируется. Только невдомёк им, что Запад медленно, но верно загибается со своей толерантностью и деРмократией. Но там по прежнему долго не получиться петушиться и кукарекать. Если не покалечат от рук нанятого киллера или за буйство на всяких, превсяких демонстрациях за горлохватство, то "светлое" будущее клошаров, ночующих под мостами или в картонных коробках, обеспечено точно.