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Была любовницей Дина Рида: куда пропала советская актриса Эве Киви

Была любовницей Дина Рида: куда пропала советская актриса Эве Киви

Советская и эстонская актриса Эве Киви после ролей в фильмах «У опасной черты», «Падение Кондора», «На Гранатовых островах» и «Особых примет нет» врезалась в память отечественного зрителя как одна из самых красивых и соблазнительных артисток.

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