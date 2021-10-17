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Премьер-министр Японии сделал подношения скандальному святилищу в Токио

Премьер-министр Японии сделал подношения скандальному святилищу в Токио

Ритуальное подношение скандальному синтоистскому святилищу Ясукуни направил премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 октября, сообщает журнал Nikkei Asia.

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