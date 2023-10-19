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Лимит по социальным вкладам хотят повысить вдвое — до 100 тысяч рублей

Лимит по социальным вкладам хотят повысить вдвое — до 100 тысяч рублей

В Совете Федераций поддержали идею об увеличении лимита по депозитам для малоимущих граждан с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совета Федераций Николая Журавлева.

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