Лимит по социальным вкладам хотят повысить вдвое — до 100 тысяч рублей

В Совете Федераций поддержали идею об увеличении лимита по депозитам для малоимущих граждан с 50 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совета Федераций Николая Журавлева.
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