На Алтае мужчина купил у мошенника коробку передач

Объявление о продаже мужчина нашел на одном из популярных сайтов В Алтайском крае 60-летний житель Новоалтайска попался на уловки мошенников и оплатил товар, но не дождался доставки, сообщает региональное МВД.
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