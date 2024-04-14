Глава генштаба Багери: Целью Ирана были израильская авиабаза и информцентр

Глава генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» была направлена на информационный центр на границе Израиля и Сирии, а также на израильскую авиабазу Неватим.
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